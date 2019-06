Ruba nella casa di un anziano. Denunciato

Piovene Rocchette – I carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato a piede libero, per furto in abitazione, un uomo scledense di 51 anni, W.C. le sue iniziali, disoccupato e pluripregiudicato. I militari dell’arma, al termine di uan attività investigativa conseguente ad una precisa denuncia, hanno raccolto a suo carico e concordanti indizi di colpevolezza riguardo al furto di vari monili in oro, una radio e due coltelli, avvenuto nello scorso mese di aprile, a Piovene Rocchette, ai danni di un anziano di 80 anni.

Nelle settimane precedenti W.C. era riuscito a conquistare la fiducia della vittima, conosciuta per caso in un bar, tanto che lo stesso anziano, quando è stato ricoverato in ospedale, gli aveva affidato le chiavi dell’appartamento per farsi portare alcuni oggetti che gli servivano. L’uomo, a quel punto, ne ha approfittato per derubarlo.

I sospetti dei militari, nati da quanto raccontato dall’anziano e dal fatto che non vi fossero segni d’effrazione, si sono concretizzati nella mattinata di oggi quando, in una perquisizione domiciliare, è stata trovata parte della refurtiva.