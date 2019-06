Rapina ad un concessionario. Ferito un vigilante

Vicenza – Rapina ai danni di un concessionario auto di Vicenza, la notte scorsa. E’ successo verso le 2.30, quando tre individui si sono introdotti all’interno dell’autosalone Ducati Autovega, che si trova in via del Commercio, nella zona industriale di Vicenza.

Una volta dentro, i ladri hanno caricato su un furgone una motocicletta modello 1260s. Ma non tutto è andato liscio… Infatti è scattato l’allarme, e in un batter d’occhio è giunta sul posto una guardia giurata che ha praticamente colto sul fatto i tre rapinatori.

Per la precisione la guardia giurata è arrivata sul posto proprio mentre i ladri andavano via e, per guadagnarsi la via di fuga, questo hanno speronato con il furgone l’autovettura del vigilante. La guardia giurata ha così rimediato un colpo di frusta ed è dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso, mentre i ladri sono riusciti a fuggire.