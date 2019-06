Ragazzi lanciano sassi dal cavalcavia. Denunciati

Dueville – Sono bastati pochi giorni, dal primo episodio, perché i carabinieri di Dueville giungessero a identificare gli autori dell’ennesima pericolosissima bravata del lancio dei sassi da un cavalcavia. Ed è così che sono stati denunciati cinque adolescenti, tutti residenti nel vicentino, con le pesanti accuse di danneggiamento e attentato alla sicurezza dei trasporti.

Gli episodi si erano verificati nei giorni scorsi, il primo nei pressi di Montecchio Precalcino ed il secondo a Dueville, su altrettanti cavalcavia dai quali erano stati lanciati in sassi su autovetture in transito sulle strade sottostanti. Sembra che i ragazzini fossero giunti sul posto.

In entrambi i casi, per fortuna, c’è’ stato solo un grande spavento per gli automobilisti e i passeggeri delle auto prese di mira. Naturalmente hanno hanno subito sporto denuncia facendo così partire le indagini, che hanno portato a individuare in qualche giorno soltanto il gruppo di scapestrati adolescenti.