Porte aperte il 4 luglio alla Caserma Ederle

Vicenza – Anche quest’anno, la comunità militare statunitense di Vicenza celebra la tadizionale Festa dell’Indipendenza degli Stati Uniti, giovedì 4 luglio. Si aprono dunque le porte della Caserma Ederle quel giorno, a partire dalle 16 e fino a mezzanotte. L’ingresso per il pubblico avverrà tramite varco pedonale, da Via Barnaba Pizzardi 97. Si uscirà invece solo dal cancello in corrispondenza di Via Corbetta.

“Per ragioni di sicurezza – spegano le autorità statunitensi -, sarà vietato accedere con zaini, bevande alcoliche, bottiglie di vetro, contenitori di vario genere, skate-board, pattini a rotelle, biciclette, motorini, caschi, bastoni o aste di bandiera, striscioni, banners, fumogeni, sostanze infiammabili, puntatori laser e droni”.

Anche gli animali domestici dovranno rimanere fuori. Verranno effettuati controlli all’ingresso dai carabinieri della Setaf. Maggiori informazioni e dettagli saranno disponibili sul sito home.army.mil/italy. Specialità gastronomiche e bevande tipiche americane saranno in vendita presso i numerosi stand, nei pressi del centro ricreativo Arena. Vi saranno anche gonfiabili e giostre per bambini e musica dal vivo. Infine, il tradizionale spettacolo pirotecnico inizierà alle 22.30.