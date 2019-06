Pizzicato mentre ruba in una casa. Arrestato

Tezze sul Brenta – Pizzicato quasi in flagrante mentre ruba in una abitazione, più precisamente per il furto di una bicicletta. E’ così che è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Nove un uomo di 50 anni, Ilie Maricel, rumeno, pregiudicato e senza fissa dimora.

Il soggetto si era introdotto nelle pertinenze di un’abitazione di Tezze sul Brenta, in via Paolo Borsellino, ma è stato sorpreso dal proprietario che ha telefonato alo 112. Sul posto è subito giunta una pattuglia della stazione di Nove che ha provveduto ad individuare il ladro, nel frattempo inseguito dalla vittima del furto, e lo ha arrestato.

Il rumeno è stato trattenuto presso le camere di sicurezza e quindi portato oggi in tribunale per il giudizio direttissimo, dove è stato convalidato l’arresto ed è stata irrogata la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Vicenza. L’uomo era già stato scarcerato il 13 maggio scorso, dopo aver commesso analoghi reati, ed è sottoposto all’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, presso la stazione dei carabinieri di Cittadella.