Pakistan, valanga travolge alpinisti veneti

Pakistan – Quattro alpinisti veneti, due di essi sono vicentini, sono stati travolti oggi, in Pakistan, da una valanga. Con loro c’erano anche tre pachistani, tutti alle prese con una spedizione sulle vette himalaiane. Un alpinista pachistano è morto, mentre non ci sono per fortuna vittime tra gli italiani.

Sembra tuttavia che nell’incidente sia rimasto ferito il capo spedizione, Tarcisio Bellò. Gli altri alpinisti veneti della spedizione sono Luca Morellato, David Bergamin e Tino Toldo.

L’incidente è avvenuto questa mattina, molto presto a oltre cinquemila metri di quota, nella valle di Ishkoman, nel distretto di Ghizer. Le autorità pachistane sta organizzando i soccorsi.