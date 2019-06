Operaio travolto e ucciso sulla Valdastico

Noventa Vicentina – Tragedia sul lavoro oggi lungo la Valdastico. Di questo infatti si è trattato, sebbene il dramma abbia i contorni e lo scenario di un incidente stradale. E’ successo poco dopo le 16, sull’autostrada A31 Valdastico, in direzione Rovigo, dove un operaio addetto alla segnaletica è stato investito ed ucciso da un tir in transito.

L’uomo, che stava lavorando nel tratto compreso tra i caselli di Agugliaro e Noventa Vicentina, non ha avuto scampo, e con ogni probabilità è morto sul colpo. E’ stato lo stesso conducente del mezzo pesante a dare l’allarme, con il pronto arrivo sul posto dei sanitari del Suem 118, che non hanno potuto far altro che certificarne la morte, e della polizia stradale. Disagi anche per il traffico, con code di alcuni chilometri che si si sono subito formate sulla Valdastico Sud.