Non solo il Vicenza allo Stadio Menti

Vicenza – Non solo il LR Vicenza giocherà le partite casalinghe allo stadio Menti nel prossimo campionato. Lo farà anche la neopromossa in serie C Arzignano Valchiampo, che ha comunicato oggi ufficialmente di aver raggiunto un accordo con la società biancorossa e con istituzioni, autorità ed organi competenti per la concessione e l’utilizzo dello stadio comunale di Vicenza per le gare interne.

Il Menti è stato quindi conseguentemente indicato alla Lega Pro come impianto di gioco casalingo: un adempimento necessario, in attesa dell’adeguamento dello stadio comunale di Arzignano Tommaso Dal Molin, che deve essere portato ai parametri richiesti dal calcio professionistico.

“Il presidente della società Fc Arzignano Valchiampo, Lino Chilese, si legge nella nota diffusa in proposito dal club calcistico arzignanese – ed il consiglio di amministrazione intendono ringraziare patron Renzo Rosso, il presidente Stefano Rosso, il direttore generale Paolo Bedin e tutto il LR Vicenza Virtus, il sindaco e presidente della Provincia di Vicenza Francesco Rucco, l’assessore allo sport del Comune di Vicenza, Matteo Celebron, la Prefettura e la Questura di Vicenza, per la disponibilità e la collaborazione”.