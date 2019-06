Modifiche al traffico per il teleriscaldamento

Vicenza – Per consentire l’esecuzione dell’intervento di posa di cavidotti per telecomunicazioni ed energia e di tubazioni per il teleriscaldamento, a Vicenza, nell’area compresa tra il parcheggio Cattaneo e via Torino, da domani, lunedì 17 giugno, saranno portate rilevanti modifiche alla circolazione. L’intervento, a cura di Aim, si prolungherà fino a a sabato 29 giugno.

“Per consentirei lavori – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero -, verrà attivato il senso unico di marcia in corso San Felice da via dei Mille alla rotatoria del coccodrillo, in direzione di quest’ultima, mentre in uscita verrà attuata una deviazione su via Cairoli e via Legione Antonini o viale Crispi. Abbiamo atteso la chiusura delle scuole e la conseguente diminuzione del traffico per dare il via ai lavori. Contiamo di riaprire al transito nel doppio senso di marcia entro una quindicina di giorni”.

Quindi, dal 17 al 29 giugno, in corso Santi Felice e Fortunato sarà istituito il senso unico di marcia, dall’incrocio con via dei Mille fino alla rotatoria con viale Mazzini e viale Milano, nella direzione verso il centro storico. La direzione di marcia opposta, dal centro storico verso la zona ovest della città, invece, sarà garantita attraverso la deviazione su viale Mazzini, via Cairoli, via Legione Antonini e oltre, proseguendo su via del Mercato Nuovo e poi viale Crispi.

Sarà, inoltre, istituito l’obbligo di svolta a destra in uscita da via Torino su corso Santi Felice e Fortunato, compatibilmente alle fasi di cantiere. Da corso Santi Felice e Fortunato, infine, non sarà possibile l’accesso a via Torino, che sarà raggiungibile attraverso viale Milano e via Firenze. Potranno verificarsi rallentamenti, quindi la raccomandazione è di prestare attenzione alla segnaletica di deviazione.

È prevista la deviazione delle linee bus urbane e suburbane 1, 12 e 14 e delle linee extrurbane 1, 2, 29, 31 e 32. Per tutte le linee in arrivo verso Vicenza – viale Milano-stazione, non è prevista alcuna modifica al percorso. Le linee in partenza da Vicenza verso Ponte Alto, dalla rotatoria di Viale Milano, proseguiranno per viale Mazzini, via Cairoli, via del Mercato Nuovo, viale Crispi, e in viale Verona riprenderanno il percorso ordinario. Sono valide tutte le fermate presente lungo il percorso in deviazione.