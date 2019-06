Mensa scolastica, c’è il Portale del Genitore

Vicenza – Dal prossimo anno scolastico, per utilizzare il servizio mensa, i bambini delle scuole primarie e dell’infanzia, statali e comunali, di Vicenza dovranno essere iscritti al Portale del Genitore (in questa pagina). Il nuovo sistema di gestione del servizio mensa sostituirà la Citycard, che non dovrà più essere utilizzata per la prenotazione e il pagamento dei pasti.

Le famiglie interessate dovranno provvedere all’iscrizione al Portale del Genitore a partire, da oggi, lunedì 17 giugno, e fino al 18 agosto. L’iscrizione è obbligatoria, e i bambini che non risulteranno iscritti non potranno accedere al servizio mensa. Sempre entro il 18 agosto, le famiglie residenti a Vicenza con Isee non superiore a 11.670,98 euro potranno presentare anche domanda per l’agevolazione sulla retta della mensa.

Il Portale del Genitore è raggiungibile in modo agevole anche da smartphone, utilizzando un qualsiasi browser, in quanto sviluppato in modalità “responsive”, ovvero strutturato per fare in modo che la visualizzazione di ogni sezione si adatti automaticamente e armonicamente al dispositivo utilizzato. Inoltre è di facile utilizzo e le funzioni presenti sono semplici e intuitive.

Al termine della procedura, il genitore potrà stampare la domanda d’iscrizione compilata e la “lettera credenziali”, che arriverà anche via email, con l’indicazione del proprio codice personale e la password provvisoria per accedere al portale e all’app per smartphone, quest’ultima utilizzabile solo a partire da settembre 2019.

Le famiglie che non possiedono un computer con collegamento ad internet o che hanno bisogno di assistenza nella registrazione, potranno rivolgersi, previo appuntamento telefonico, al numero 0444-222045, allo sportello Informagiovani, o alle circoscrizioni. A settembre, prima dell’avvio del servizio, a tutte le famiglie verrà consegnata una lettera informativa sulle modalità di utilizzo del Portale del Genitore e sugli strumenti a disposizione.

Da segnalare infine che il servizio Citycard rimarrà attivo solo per il tempo necessario all’utilizzo della mensa nelle scuole dell’infanzia fino alla fine di giugno. Per altre informazioni sul nuovo Portale del Genitore si può già consultare la scheda informativa “Servizio mensa nelle scuole dell’infanzia e primarie”, sul sito del Comune di Vicenza, oppure contattare il Servizio istruzione, sport, partecipazione, a Levà degli Angeli 11.