Lonigo, Paolo Jannacci a Postounico

Lonigo – Paolo Jannacci, il suo pianoforte e il suo graffiante timbro vocale, nel secondo appuntamento della rassegna Postounico, festival della musica e del cinema nei luoghi dell’arte, martedì 11 giugno, alle 21.15, nel suggestivo scenario di Villa Pisani Bonetti, di Bagnolo di Lonigo. Jannacci, figlio d’arte, si presenta in duo con il trombettista Daniele Moretto, e proporrà brani come “Who Can I Turn To”, di Leslie Bricusse, “Insensatez” di Jobim e “O que serà”, di Chico Buarque. E ancora, brani originali come “Allegra e Chiara’s Tune”, che portano la firma del compositore e arrangiatore milanese.

“È un progetto musicale – si legge nella nota di presentazione degli organizzatori – basato soprattutto sulla ricerca dell’interplay (azione-reazione) e sulla sensibilità dei due artisti. La mancanza di un supporto ritmico come la batteria e il basso genera un suono raffinato, deciso, emozionale, perché esalta la melodia e l’interpretazione, proprio per la natura di uno strumento così intimo e diretto come la tromba”.

Non mancherà il momento in cui il musicista omaggerà il padre, Enzo Jannacci, scomparso nel 2013, interpretando canzoni che sono divenute ormai pietre miliari della storia della musica italiana: da “Vincenzina” a “Vengo anch’io. No tu no”. Saranno questi momenti nei quali la musica si fonderà con il racconto, l’effervescenza di un virtuoso del pianoforte si unirà alla simpatia di un affabulatore.

Paolo Jannacci, diplomato al liceo linguistico internazionale di Milano, ha poi perfeziona gli studi musicali al conservatorio Giuseppe Verdi di Como. Collabora con vari artisti del mondo del cinema: Ricky Tognazzi, Renato Pozzetto e Luca Biglione per i quali scrive brani per le colonne sonore dei film. Jazzista di talento, lavora con la Paolo Jannacci Band nella trasmissione Zelig. Oltre al pianoforte, suona il basso e la fisarmonica. Biglietti in vendita sul circuito www.geticket.it o la sera stessa nel luogo del concerto. In caso di pioggia l’evento si terrà nel salone della Corte della Barchessa di Villa Pisani Bonetti.