Lonigo, Ilaria Pilar Patassini a Postounico

Lonigo – Nuovo appuntamento con la rassegna Postounico, alla Rocca Pisana di Lonigo, nella serata di mercoledì 26 giugno. Di scena, alle 21.15, sarà la cantautrice romana Ilaria Pilar Patassini, accompagnata dalla sua band, che presenterà il suo nuovo album e un repertorio di brani dagli arrangiamenti acustici molto originali. Si tratta del quarto concerto de festival itinerante della musica e del cinema nei luoghi dell’arte.

“L’atmosfera – si legge nella presentazione della serata – che pervade il nuovo album di Pilar, dal titolo Luna in Ariete, è una liricità intima e tagliente, vestita da arrangiamenti acustici originali e con la presenza di tre fiati: corno, flicorno e trombone”.

“Con questo progetto artistico, il quarto della sua carriera musicale, la cantautrice romana fa uscire allo scoperto la sua natura, con canzoni che mettono al centro la sua vocalità asciutta e il suono narrante, crepuscolare e nudo della sua musica”.

Nel suo percorso, Ilaria Pilar Patassini ha intrecciato il jazz, la canzone d’autore e la narrazione, collaborando tra gli altri con Gianluigi Trovesi, Jean-Louis Matinier e Tim Ries. Dal 2005 al 2010 è stata vincitrice e finalista di molti concorsi nazionali e internazionali legati alla canzone d’autore e all’interpretazione.

Personalità poliedrica, è anche attrice, speaker radiofonica e docente. Dal 2015 insegna interpretazione presso l’Accademia di alta formazione Officina Pasolini, di Roma. Ha collaborato, in qualità di autrice e speaker radio, anche con la Radio svizzera italiana scrivendo e conducendo trasmissioni. Biglietti in vendita sul circuito www.geticket.it o la sera stessa nel luogo del concerto. In caso di pioggia il concerto si terrà nel Teatro Comunale di Lonigo. Informazioni sul sito www.postounico.it.