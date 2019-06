Lonigo – I carabinieri della stazione di Lonigo, nei giorni scorsi, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per il reato di truffa in concorso, due uomini, M.P, di 52 anni, e A.D’A., di 20 anni, entrambi residenti a Taranto.

I due, nelle settimane scorse, avevano pubblicizzato nel sito “E- Commerce” la vendita di un elettrodomestico del valore di 430 euro. Si era fatto avanti per l’acquisto un 39enne residente a Sarego che, una volta definita la trattativa, si era recato presso lo sportello postamat dell’agenzia postale di Sarego dove, convinto di pagare per l’acquisto dell’elettrodomestico, aveva effettuato una ricarica per 1160 euro a favore di una carta postepay.

Lo aveva fatto seguendo le indicazioni telefoniche dei truffatori, ad uno dei quali è poi risultata intestata la carta. Naturalmente, nessuno dei due venditori si è più fatto vivo spedendo la merce alla vittima della truffa.