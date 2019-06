Longare, barchessa a fuoco. Pompiere ferito

Longare – Vigili del fuoco impegnati, questo pomeriggio in un incendio che è scoppiato a Longare, poco dopo le 17.30, nella frazione di Lumignano, in via Borgo. Le fiamme sono divampate in una barchessa, posta tra due abitazioni.

Nelle operazioni di spegnimento un vigile del fuoco è rimasto ferito ad un braccio, a causa dello scoppio di una bombola di Gpl che si trovava all’interno del deposito di legna in fiamme. Anche un altro pompiere ha subito qualche piccola conseguenza a causa dello scoppio.

Il vigile ferito è stato trasportato al pronto soccorso da un’ambulanza del Suem 118. I vigili del fuoco comunque, arrivati con quattro automezzi e quattordici operatori da Vicenza e Lonigo, sono alla fine riusciti a circoscrivere le fiamme, che si stavano ormai estendendo anche alle abitazioni attigue. Le cause dell’incendio non sono ancora note.