“La via dei Carraresi” passa per Bassano

Bassano del Grappa – Il week end bassanese dedicato al grande sport, con i Campionati italiani assoluti di paraciclismo e il passaggio delle straordinarie vetture partecipanti a La Leggenda di Bassano, si arricchisce di un’altra suggestiva manifestazione.

Domenica mattina, 23 giugno, attraverseranno infatti la città i ciclisti impegnati nella seconda edizione de “La via dei Carraresi”, corsa ciclostorica alla scoperta del territorio tra borghi medievali e sentieri immersi nella natura, con partenza e arrivo a Cittadella e un itinerario studiato per permettere di ammirare le bellezze del paesaggio.

Tra i partecipanti si segnalano Giancarlo Brocci, personaggio molto famoso nel mondo della cicloturistiche e fondatore del movimento, Francesco Moser, Roberto Conti, Norma Gimondi, Mario Beccia, Flavio Martini, Flavio Miozzo, Simone Fraccaro, Tullio Bertacco, Marco Serpellini, Mara Mosole e Luciano Loro.

I ciclisti partiranno da Cittadella verso le 9 e arriveranno a Bassano intorno alle 9.45, per una sosta al brolo di Palazzo Bonaguro. Da lì, rimanendo in destra Brenta, raggiungeranno Villa Bianchi Michiel per poi proseguire fino alla Rosina, con tappa alla Chiesetta del Ciclista.