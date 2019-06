Incidente in A31. Due auto coinvolte con tre feriti

Vicenza – Incidente stradale quest’oggi, verso le 14.45, lungo l’autostrada A31 Valdastico, tra i caselli di Longare e Vicenza Nord, nel quale sono rimaste coinvolte due tra due auto, una delle quali si è capovolta. Tre persone sono rimaste ferite

Rapidi i soccorsi, con una squadra dei vigili del fuoco, arrivata da Vicenza, che ha messo in sicurezza i mezzi, mentre le tre persone coinvolte erano già state assistite dal personale sanitario del Suem 118 per essere trasportate in ospedale.

Durante le operazioni il traffico è rimasto bloccato. Sul posto sono intervenuti anche la polizia stradale e il personale ausiliario dell’autostrada. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.