Incendio in una casa. Passanti danno l’allarme

Cornedo Vicentino – Alle 10.20 di questa mattina i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mazzalovo, a Cornedo Vicentino, per l’incendio divampato in una stanza al piano terra di un’abitazione. Alcuni passanti hanno notato il fumo venire fuori dalla casa e hanno dato l’allarme, chiamando i vigili del fuoco e avvertendo un giovane, che si trovava nella mansarda dell’abitazione, il quale ha fatto in tempo a venire fuori.

I pompieri, arrivati da Arzignano con due mezzi, hanno spento le fiamme, probabilmente innescate da un carica batteria di una bici elettrica, evitando il coinvolgimento di tutta l’abitazione. Danni da calore oltre al locale deposito anche ad altre due attigue stanze. Danni da fumo a tutta l’abitazione. Le operazioni di messa in sicurezza dell’abitazione da parte dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.