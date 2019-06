Il teatro popolare veneto di scena a Nanto

Nanto – Nuovo appuntamento con la 24esima edizione di Teatro Popolare Veneto, rassegna è organizzata dalla Federazione italiana teatro amatori (Fita). Sabato 29 giugno, alle 21, a Nanto, in piazza del Simposio, ad andare in scena sarà la compagnia Il Covolo di Longare, con la commedia “Menarosti in corte”, di Nicola Pegoraro, per la regia di Alberto Trevisan.

L’appuntamento è inoltre inserito nel programma “E-state a Nanto” promosso dal Comune con la collaborazione della Pro Loco. Quanto alla rassegna invece, ricordiamo che è organizzata dal comitato vicentino della Fita, con il patrocinio di Provincia di Vicenza, Reteventi Veneto e Fita Veneto, e con il sostegno delle amministrazioni comunali ospitanti.

La commedia dialettale che andrà in scena sabato a Nanto è ambientata in un placido paesaggio agreste. Nella corte dei Menarosti tutto procede secondo routine, con gli immancabili litigi fra Toni e la moglie Pineta. La notizia che il conte francese Antuan Vincent intende acquistare un terreno di proprietà di Toni per farne un centro commerciale romperà il tran tran di questa apparentemente immutabile realtà contadina. Maggiori informazioni su www.fitaveneto.org.