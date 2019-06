Il blues di Mia Nkem Favour a Postounico

Lonigo – Dopo le prime tre date nel vicentino, la rassegna itinerante Postounico, promossa dal Comune di Lonigo con il suo Teatro Comunale e con il patrocinio della Provincia di Vicenza, fa tappa nel veronese, a Cologna Veneta. Si tratta del festival della musica e del cinema nei luoghi dell’arte, sotto la direzione artistica di Alessandro Anderloni, che sabato 22 giugno, alle 21.15, propone il concerto di Mia Nkem Favour, una delle interpreti più apprezzate dalla scena blues europea.

Figlia della scuola gospel di New Orleans, possiede un istintivo “cuore blues” con cui esprime, con struggente passione, i sentimenti dell’anima. Con lei sul palcoscenico suona una band formata da alcuni tra i migliori musicisti blues d’Italia, già esponenti degli storici gruppi Big Fat Mama e Mama’s Pit.

Alla chitarra c’è Davide Serini, mentre troviamo Danilo Parodi al basso, Alessandro Muda (Hammond organ e piano) e Mauro Mura (batteria). Magnifico, come sempre, anche la location, quella cioè di Corte Palazzo, che si apre oltre l’arco merlato dell’imponente Palazzo Pretorio, o Palazzo del Capitaniato, oggi sede municipale.

Costruito in laterizi, per volere di Cansignorio della Scala durante la dominazione veneziana divenne residenza del Podestà-Capitano. L’inconfondibile merlatura è del 1793; il meraviglioso soffitto ligneo del grande salone risale al 1587. Biglietti in vendita sul circuito www.geticket.it o la sera stessa nel luogo del concerto. In caso di pioggia l’evento si terrà si terrà nel Teatro Comunale di Cologna Veneta.