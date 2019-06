Gallio, va fuoco una casa con pizzeria attigua

Gallio – Paura e danni nel tardo pomeriggio di oggi, a Gallio, per un vasto incendio che ha coinvolto un’abitazione con annessa una pizzeria. Erano circa le verso le 17 quando i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, in via Sisemol.

I pompieri sono arrivati da Asiago, Bassano e Vicenza, anche con il supporto del personale anti incendio boschivo, con cinque automezzi e quattordici operatori, e si sono subito messi all’opera per circoscrivere le fiamme che si sono estese a gran parte della tipica abitazione di montagna.

Le persone che si trovavano all’interno delledificio sono tutte salva ma una di esse ha dovuto ricorrere alle cure del Suem 118 per aver respirato del fumo. Le operazioni di spegnimento si sono subito rivelate particolarmente impegnative, in particolare per la presenza di bombole di gpl all’interno della casa.

Una delle bombole per altro è scoppiata. Le operazioni di soccorso sono tuttora in atto. Le cause dell’incendio non sono ancora note.