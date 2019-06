Furgone contro camion. Muore un 70enne

Latisana (Udine) – Ennesimo caso di un incidente stradale nel quale perde la vita un vicentino. E’ successo questa mattina, verso le 11.30, in Friuli, a Latisana, in provincia di Udine, sulla strada regionale 354 Latisana-Lignano, dove si sono scontati un camion e un furgone Mercedes, Vito. A bordo di quest’ultimo si trova la vittima, che è stata sbalzata furo dall’abitacolo del mezzo trovando la morte nell’impatto con l’asfalto.

La notizia è ampiamente riportata oggi dalla stampa locale online, ad esempio dal Gazzettino, che pubblica anche un video. Quanto alla vittima, è il 70enne Giuseppe Bizzotto, di Cassola, che sul furgone, diretto verso il mare, era seduto sul sedile posteriore.

Insieme a lui viaggiava anche la moglie, rimasta ferita e trasportata in ospedale a Udine in elicottero, ed altre persone, tutte vicentine e tutte ferite ma nessuna in pericolo di vita. Ancora da ricostruire invece l’esatta dinamica dell’incidente, che dovrà essere accertata dai carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e al Suem 118.