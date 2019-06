Frontale tra due auto. Quattro feriti, due gravi

Pozzoleone – Grave incidente stradale la notte scorsa, a Pozzoleone, in via San Valentino. E’ successo circa mezz’ora prima della mezzanotte, e si è trattato di uno scontro frontale, molto violento tra due autovetture. Ci sono quattro ferito, due dei quali purtroppo in gravi condizioni.

Sono anche dovuti intervenire i vigili del fuoco, arrivati da Bassano del Grappa, che hanno messo in sicurezza i due mezzi ed estratto da una vecchia Autobianchi 112, due ragazzi rimasti incastrati nell’abitacolo.

Gli altri due feriti sono i componenti di una giovane coppia, che viaggiava a a bordo della seconda auto coinvolta nello scontro, una Fiat Punto. Tutti e quattro i feriti sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118, stabilizzati e trasferiti in ospedale a Vicenza.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell’incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore e mezza.