E’ morto Vittorino Bernardi, cronista del Gazzettino

Schio – Lutto nel giornalismo vicentino. Per un improvviso malore, è morto la notte scorsa, a 59 anni, Vittorino Bernardi, corrispondente del Gazzettino dalla zona dell’Alto Vicentino. Viveva a Schio, in via Colombara. con la madre, ed era un grande appassionato di sport e di basket in particolare.

Bernardi seguiva soprattutto il Famila, senza perdersi nessuna partita delle campionesse scledensi, trasferte comprese. “Una persona attenta alle notizie che la città offriva – ricordano comunque oggi i colleghi del Gazzettino – , riportate sempre senza sbavature”.

“Perdiamo un commentatore onesto ed una brava persona”, ha invece sottolineato il sindaco di Schio Valter Orsi, che vedeva Vittorino Bernardi sempre in prima fila tra la stampa alle sedute di consiglio comunale.