Donna denunciata per il furto di una bici

Piovene Rocchette – I carabinieri della stazione di Piovene Rocchette, hanno denunciato a piede libero, per il furto di una bicicletta, una giovane donna di 29 anni, D.S.I., nata a Schio, con precedenti di polizia. La donna, il 28 maggio, si era introdotta, durante l’orario scolastico, nell’Istituto comprensivo statale Fogazzaro, di Piovene Rocchette, rubando la bici di uno studente, del valore di circa 400 euro.

La ragazza ha anche abbandonato sul posto un’altra bicicletta, di poco valore e anch’essa oggetto furto, con la quale aveva raggiunto l’istituto scolastico. L’indagine per trovare la responsabile del furto è stata particolarmente ostica, in quanto è stato necessario analizzare tutte le telecamere, sia pubbliche che private, trovate lungo il percorso effettuato dalla ladra.

Una volta individuate le immagini utili, è stato necessario visionare subito i filmati per comprendere quale direzione avesse preso la malvivente per allontanarsi, per poi cercare le telecamere che coprissero le zone di passaggio successive.

Il controllo è stato effettuato lungo tutto il percorso che ha condotto i carabinieri fin nei pressi dell’abitazione della donna. Sono in corso ulteriori controlli per verificare l’eventuale coinvolgimento della donna in eventi simili accaduti in zona.