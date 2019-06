Chiude il Centro di salute mentale di Schio?

Schio – A partire dal primo luglio, l’attività ambulatoriale del Centro di salute mentale del distretto 2 Alto Vicentino, della Ulss 7, sarà concentrata a Thiene, con la temporanea sospensione, per il periodo estivo, dell’attività ambulatoriale presso la sede di Schio. Il Centro di salute mentale del Boldrini di Thiene sarà aperto dal lunedì al venerdì con orario 8-17 e garantirà le prestazioni per tutto il territorio del distretto.

Nel centro ci sarà la presenza continuativa di personale specialistico in grado di garantire adeguata risposta alle emergenze socio sanitarie ed alla necessaria collaborazione con la famiglia, la medicina generale, le forze dell’ordine e la magistratura, nelle situazioni di particolare criticità legate a disagio psichico.

A Schio vengono mantenuti invece i progetti di cura e di riabilitazione dell’utenza in carico, anche per quanto riguarda i programmi a più alta intensità assistenziale, quali quelli di semi residenzialità e residenzialità. La recente convenzione con il Centro diurno Azimut, di Schio, consente di mantenere in loco i progetti semi residenziali che i curanti ritenessero necessari. Le strutture residenziali riabilitative dell’area scledense sono state confermate e in alcuni casi riqualificate.

“La temporanea organizzazione – sottolinea una nota della Ulss 7 -garantisce perciò le prime visite, i controlli e le urgenze differite entro le tempistiche previste, compresi i trattamenti semi intensivi di Day Hospital territoriale. Anche l’assistenza domiciliare, se necessario, verrà intensificata in particolare per l’utenza più fragile ed in difficoltà con problemi sociali, clinici e di mobilità”.

La Ulss 7 precisa infine che “appena possibile, e compatibilmente con il reperimento delle risorse specialistiche, sarà ripresa l’attività ordinaria in tutto il territorio con una organizzazione la più razionale e la più prossima alle esigenze assistenziali”.