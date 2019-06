Cadono calcinacci dal museo civico di Bassano

Bassano del Grappa – Vigili de fuoco chiamati all’intervento, questa mattina, intorno alle 9, a Bassano del Grappa, in via Angarano, dove si è verificata la caduta di alcuni calcinacci di un cordolo in cemento del tetto di palazzo Bonaguro, che ospita il museo civico.

I pompieri, intervenuti anche con l’autoscala, hanno rimosso dalla sommità del tetto le altre parti pericolanti di cemento e sistemato alcune tegole. La parte sottostante la caduta dei calcinacci è stata fatta transennare fino a prossimi lavori di messa in sicurezza totale del museo.

Sul posto è intervenuta anche la polizia municipale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.