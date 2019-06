Auto investe un ciclista. 60enne ferito

Santorso – Ennesimo caso nel vicentino di un ciclista investito da un’auto. Per fortuna stavolta è andata bene, dato che il ciclista è solamente ferito, per altro non in modo tale da esserci timori per la sua vita. Purtroppo invece sappiamo che spesso non è così, e che i casi di questo genere gravi e talvolta mortali sono tutt’altro che infrequenti.

E’ successo questa mattina alle 7,30 circa, a Santorso, in via 4 Novembre, dove un’autovettura Audi A4, condotta da un uomo di 40 anni, proveniente da via delle Arzare, si è immessa nella via, con direzione Piovene Rocchette, ed ha investito la bicicletta che procedeva nel senso di marcia opposto.

Subito giunti sul posto i soccorsi, il ciclista ferito, un uomo di 60 anni, è stato portato in ospedale con un ambulanza del Suem 118, mentre due pattuglie del Consorzio polizia locale Alto Vicentino di Schio hanno effettuato i rilievi del sinistro e regolato il traffico.