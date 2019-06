Ancora truffe online. Due denunciati…

Piovene Rocchette – Due persone sono state denunciate dai carabinieri di Piovene Rocchette per truffa informatica. Sono G.A., nato in Romania, ventenne residente a Roma, disoccupato e incensurato , e P.M., una donna di 41 anni, anche lei nata in Romania, residente a Roma, anche lei disoccupata ed incensurata.

I militari sono arrivati ai due dopo un’indagine, avviata sulla base di una precisa denuncia. La donna e il ragazzo, attraverso il circuito informatico “Marketplace”, hanno finto di vendere, per la somma di euro 300, un cellulare Iphone 8 plus, senza mai consegnarlo all’aquirente, colui appunto che ha poi sporto denuncia.

I truffatori sono stati identificati tramite un lavoro di comparazione di informazioni tra banche dati, come il profilo creato sulla piattaforma di vendita, accounts e-mail, estremi bancari utilizzati per il trasferimento di denaro.