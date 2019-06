Anche Schio celebra la Festa della Musica

Schio – Anche Schio celebra, quest’anno, la Festa della Musica, autentico fenomeno sociale e culturale partito dalla Francia e poi diffuso in tutto il mondo. Per festeggiare i 25 anni di questo fenomeno mondiale, Schio ospiterà per la prima volta la Sharyband, una delle partyband più richieste in Italia, che ripercorrerà con musiche, costumi e coreografie ed effetti scenici i migliori successi della Discodance degli ultimi 25 anni e non solo.

L’appuntamento è per venerdì 21 giugno, alle 21.15 in Piazza Falcone e Borsellino. In caso di maltempo, l’evento si terrà al Teatro Astra. Sabato 22 giugno invece, l’appuntamento scledense è nella chiesa di Sant’Antonio Abate, con “Il canto dell’anima”, un concerto di canto gregoriano del Laetetur Cor.

E c’è la Festa della Musica, il 22 giugno, anche a Marano Vicentino, dove l’associazione mararock, l’amministrazione comunale e i commercianti, presenta la prima edizione maranese di questa manifestazione, nella quale possono esibirsi dilettanti e professionisti in strade, piazze, cortili e musei. L’appuntamento è sabato in Piazza Silva, alle 18.30, con dj set e chioschi aperti. Durante la serata suoneranno, a partire dalle 20, i gruppi “Lo strano frutto”, “Kalahysteri” e “The Di Maggio Connection”.