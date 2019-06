Al via con i Toto il Marostica Summer Festival

Marostica – Prende il via, mercoledì 3 luglio, con l’atteso concerto dei Toto, la quinta edizione del Marostica Summer Festival, organizzata da Due Punti Eventi in collaborazione con il Comune di Marostica. Sul palco, dal 3 al 20 luglio, in nove appuntamenti di alto livello, in un suggestivo spettacolo musicale dedicato alla storia del rock. Ci saranno anche due serate tutte da ballare e uno show amarcord.

Nel Marostica Summer Festival si potranno ascoltare i Toto (3 luglio), Franz Ferdinand (8 luglio), Francesco De Gregori (10 luglio), Giorgia (12 luglio), Antonello Venditti (18 luglio) e il rock dei Queen nel live tribute della Compagnia del Villaggio (17 luglio). In aggiunta tre eventi ad ingresso gratuito con le notti dei format Limone Arrogante (6 luglio) e 90 Wonderland (20 luglio), e lo spettacolo di Don Backy, Roberto Apo Ambrosi e Fuggiaschi (13 luglio).

Per quanto riguarda la serata inaugurale con i Toto, il tour della celebre band americana prevede solo tre date in Italia, per festeggiare i quarant’anni dalla pubblicazione del disco d’esordio. Quarant’anni di carriera celebrati con una nuova raccolta, “40 Trips Around the Sun”, e un tour, praticamente sold out in tutto il mondo.

Il festival proporà poi il gruppo rock scozzese Franz Ferdinand, l’8 luglio, in una tappa del nuovo tour nato dall’uscita dell’ultimo disco della band, “Always Ascending”, ultimo tassello di una carriera iniziata con l’indimenticabile esordio discografico “Franz Ferdinand” (2004) che ha portato la band a essere considerata oggi un’istituzione della musica alternative.

Sarà invece una grande orchestra invece ad accompagnare Francesco De Gregori (10 luglio) nel tour che dichiaratamente si propone di presentare per la prima volta in un contesto sinfonico i suoi più grandi successi. Con “De Gregori & Orchestra Greatest Hits Live” sul palco la Gaga Symphony Orchestra, diretta da Simone Tonin e composta da quaranta elementi.

La bella voce di Giorgia approda a Marostica il 12 luglio, con il suo “Pop Heart Summer Nights”. Reduce dal successo primaverile nei principali palazzetti italiani, la cantante porta in scena “Pop Heart”, l’ultimo album, certificato disco di platino, raccolta di grandi successi nazionali e internazionali, selezionati e reinterpretati da Giorgia e riarrangiati da Michele Canova.

Il 17 luglio tocca poi a “Bohemian Rhapsody”, spettacolo prodotto dalla Compagnia del Villaggio che racconta una storia d’amore e d’avventura, in uno scenario futuristico, immerso in atmosfere tecnologiche e social. Punto forte dello show è la colonna sonora, suonata e cantata interamente dal vivo, che racchiude la storia di uno dei gruppi rock più innovativi e famosi di sempre, i Queen.

Il 18 luglio arriva un’altra icona della musica italiana, Antonello Venditti, il cui tour estivo celebra i 40 anni di “Sotto il segno dei pesci”, uno degli album più significativi nella storia della musica italiana. L’artista sarà accompagnato dalla sua band storica, in un concerto intergenerazionale, un vero e proprio viaggio tra quei brani che sono entrati nella memoria collettiva..

Il 6 luglio è la notte di “Limone Arrogante”, tutta da ballare, mentre il 13 luglio sarà di scena Don Backy, con il cantautore marosticense Roberto Apo Ambrosi, con lo spettacolo “Uno del Clan, memorie di un juke box”, con la partecipazione del gruppo “Fuggiaschi”, per ripercorrere gli anni d’oro della canzone italiana. Il 20 luglio infine la serata dedicata agli anni Novanta, ormai un cult del festival, firmata dal crew di “90 Wonderland”.