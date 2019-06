Ancora evasione fiscale. Villa e soldi sequestrati

Vicenza – Ancora evasione fiscale ed ancora un sequestro operato dalla Guardia di Finanza di Vicenza. Al termine di complesse attività di polizia economico finanziaria, i finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno eseguito, un provvedimento che sottopone a sequestro preventivo denaro e beni immobili per un valore di oltre 150 mila euro nei confronti di un imprenditore berico operante nel settore calzaturiero.

Le indagini dei militari del Nucleo di polizia economico finanziaria, coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno consentito di far luce su una “frode carosello” in cui è risultato coinvolto M.C., già amministratore ed attuale liquidatore di una società di capitali vicentina, responsabile di avere utilizzato fatture per operazioni inesistenti, per un valore imponibile di oltre 700 mila di euro, emesse da una ditta individuale mantovana, rivelatasi una così detta “cartiera”.

Le Fiamme Gialle hanno accertato come l’imprenditore abbia interposto questo soggetto economico nella propria filiera commerciale con l’unico obiettivo di costituirsi falsi crediti Iva, evadendo quindi per un valore di oltre 150 mila euro, con l’acquisto simulato di calzature “Clarks” sul mercato italiano, importate, invece, direttamente dal mercato comunitario.

L’imprenditore è stato così ritenuto responsabile di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” ed il Gip ha emesso il relativo provvedimento di sequestro.