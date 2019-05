A Zugliano un incontro su “Il ritorno del lupo”

Zugliano – “Il ritorno del Lupo e di altri carnivori nelle nostre montagne”, è questo il titolo di un incontro, ad ingresso libero, organizzato dal Comune di Zugliano e dalla locale biblioteca civica, in programma perla serata di venerdì 10 maggio, con inizio alle 20.45, nel salone di villa Giusti, a Zugliano.

Il biologo naturalista Enrico Ferraro, e Giancarlo Ferron, guardiacaccia, scrittore e fotografo, analizzeranno qual è l’attuale situazione del lupo, ricomparso in Veneto da circa un decennio, dopo più di un secolo di assenza. Il lupo è solitamente indicato come immagine del male, eppure la sua presenza è necessaria nell’ecosistema alpino per esempio per il controllo delle popolazioni di cervo e di cinghiale.

I relatori analizzeranno i rapporti con l’uomo e con la sua economia, inoltre illustreranno la diffusione attuale del carnivoro nel territorio regionale e le possibili strategie da sviluppare per rendere sostenibile la convivenza con pastori e allevatori.