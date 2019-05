Violenza sessuale su una minorenne. Tre arrestati

Vicenza – Violenza sessuale di gruppo nei confronti di una minorenne. E’ la pesante accusa con la quale sono state arrestate oggi tre persone, due uomini di origine straniera ma residenti in Italia da tempo, di 27 e 28 anni, e una donna italiana di 31 anni.

La vittima invece è una giovane, nata in Italia da genitori immigrati, che ha subito la violenza per altro mentre si trovava in uno stato di inferiorità fisica e psichica che le era stata procurata per mezzo di sostanze stupefacenti, e la cosa, naturalmente, è un’aggravante.

Ad arrestare il terzetto, che ora si trova ai domiciliari, sono stati i carabinieri del Comando provinciale di Vicenza, assieme a quelli delle stazioni territoriali, per una operazione che ha interessato le zone di Trissino, Arzignano e San Bonifacio (Verona).

Quanto ai fatti incriminati, sarebbero avvenuti nell’ottobre dello scorso anno, quando la ragazza violentata, che conosceva i suoi presunti aguzzini, aveva 16 anni, all’interno dell’abitazione della donna. La misura cautelare adottata è stata emessa dal gip del Tribunale di Vicenza Massimo Gerace.