Vicenza, un workshop sul digital marketing

Vicenza – Torna con un triplo workshop gratuito, rivolto a tutte le aziende della provincia di Vicenza, il Digital4Factory Digital Marketing, progetto di Confindustria sulla comunicazione e il marketing digitale, realizzato con il contributo della Camera di commercio di Vicenza. Intitolato “Intercettare, coinvolgere, misurare: aumenta i tuoi clienti con il digital marketing”, l’incontro si terrà domani, venerdì 24 maggio, a partire dalle 14, a Palazzo Bonin Longare, in Corso Palladio 13, a Vicenza.

Sarà incentrato su tre temi fondamentali per una strategia di web marketing efficace: Social Media Marketing per le fiere per massimizzare l’impatto della comunicazione aziendale pre, durante e post evento; Ads, il modulo che propone tecniche operative per un approccio orientato all’acquisizione di nuovi clienti attraverso l’advertising e Analytics per la definizione di un piano di misurazione dei risultati utile a declinare sul digitale la strategia di marketing aziendale.

Il pomeriggio in Confindustria Vicenza prevede una prima parte plenaria dedicata ai nuovi trend, con particolare focus sulle ultime novità presentate da Mark Zuckerberg al recente Facebook F8, la conferenza degli sviluppatori del social network che solo in Italia conta come utenti attivi oltre metà della popolazione nazionale (più di 31 milioni di utenti); e a quelle illustrate durante Google I/O, la conferenza del principale motore di ricerca mondiale (che possiede anche Youtube) che ha puntato il proprio obiettivo sull’intelligenza artificiale applicata.

A seguire, con un taglio prettamente operativo e pensato ad hoc per le realtà imprenditoriali del territorio, si terranno le 3 sessioni formative parallele sui temi specifici con un panel di docenti particolarmente prestigioso: Antonio Deruda, Senior Trainer del progetto Vivere Digitale di Facebook Europa, docente LUISS e già coordinatore della comunicazione online della Presidenza italiana del G7; Marco Quadrella e Gabriele Benedetti della divisione Consulting di Search On Media Group, il gruppo di formazione e consulenza che realizza il più importante evento sull’innovazione digitale, il Web Marketing Festival, che nell’ultima edizione ha visto la presenza di oltre 18 mila presenze in tre giorni.

L’evento è aperto a tutte le imprese della provincia di Vicenza, fino ad esaurimento posti. Per partecipare è obbligatoria l’iscrizione e l’indicazione dei singoli moduli che si intende frequentare attraverso il sito o la pagina Facebook di Confindustria Vicenza.