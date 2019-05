Vicenza, pirata della strada investe un uomo

Vicenza – Un pirata della strada investe con l’auto un pedone e fugge, ma poi ci ripensa e si costituisce. E’ successo ieri sera, sabato 18 maggio, a Vicenza, in viale Verona. Erano circa le 23.30 quando l’automobilista, a bordo di una Bmw Mini, ha investito l’uomo a piedi, un giovane di colore, è stato immediatamente trasportato dal Suem 118 all’ospedale San Bortolo di Vicenza dove è attualmente ricoverato in chirurgia con varie fratture e contusioni.

Secondo la ricostruzione fornita da due testimoni alla polizia locale il pedone, che stava attraversando la strada, è stato colpito in pieno dalla Mini, la quale aveva appena superato due veicoli che si erano fermati per dare la precedenza al pedone. Poco dopo, la polizia locale, in viale D’Annunzio, ha rintracciato una Mini con danni compatibili con l’incidente. L’auto è stata rimossa perché in sosta vietata e trasportata all’Aci.

Durante la notte il conducente della Mini si è costituito in Questura, dove è stato denunciato. L’esatta dinamica dei fatti è comunque in fase di ricostruzione. La polizia locale cerca ulteriori eventuali testimoni presenti ieri sera sul luogo.