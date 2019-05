Vicenza, on line il nuovo bando per gli alloggi Erp

Vicenza – E’ on line, a questa pagina, il nuovo bando di concorso del Comune di Vicenza per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Le domande andranno presentate tra il 20 maggio e il 18 luglio, con proroga al 31 luglio per i lavoratori italiani emigrati residenti all’estero.

A presentare le peculiarità del nuovo bando che, secondo la normativa regionale, prevede per la prima volta la residenza anagrafica in Veneto da cinque anni, è l’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino. “Accanto ai criteri stabiliti dalla Regione per l’accesso e l’attribuzione dei punteggi – ha ricordato – anche il Comune ha potuto definire come distribuire 8 dei punti a disposizione. La scelta del consiglio comunale è stata quella di riservarli, in particolare, a famiglie che vivono da molti anni in città, formate da anziani, con persone svantaggiate per problemi psico sociali o con disoccupati ultracinquantenni”.

“Senza precludere l’accesso a nessuno – ha concluso Maino -, questa piccola riserva di punti legata alla territorialità ci è sembrata un doveroso gesto di attenzione nei confronti di chi per anni, lavorando e pagando qui le tasse, ha contribuito anche a costruire gli alloggi di cui oggi ha bisogno”.

Possono partecipare al bando i cittadini italiani, quelli di stati appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia e loro familiari, i titolari di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria, gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno, almeno biennale, e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

I richiedenti devono, inoltre, essere in possesso di residenza anagrafica in Veneto da almeno 5 anni, anche non consecutivi e calcolati negli ultimi 10 anni, fermo restando che il richiedente deve essere residente nel Veneto alla data di scadenza del bando; non essere stati condannati per il reato di “invasione di terreni o edifici” nei precedenti 5 anni; non essere titolari di diritti di proprietà, di usufrutto, di uso e di abitazione su immobili adeguati alle esigenze del nucleo familiare ubicati nel territorio nazionale o all’estero.

Non devono, inoltre, essere stati assegnatari in proprietà, immediata o futura, di un alloggio realizzato con contributi pubblici, o non aver avuto precedenti finanziamenti pubblici di edilizia agevolata, in qualunque forma concessi, salvo che l’alloggio sia inutilizzabile o distrutto non per colpa dell’assegnatario; devono avere una situazione economica del nucleo familiare, rappresentata dall’Isee-Erp, del valore non superiore a 20.000 euro, non aver ceduto o sublocato, in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l’alloggio di edilizia residenziale pubblica assegnato.

Da lunedì 13 maggio i cittadini interessati a partecipare al bando potranno trovare le istruzioni per la presentazione della domanda sul sito del Comune, presso i servizi sociali e l’ufficio Abitativi in contra’ Busato (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12.30, martedì e giovedì anche dalle 16 alle 18), all’ufficio relazioni con il pubblico (Urp) in piazza Biade (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mercoledì dalle 10 alle 14, martedì e giovedì dalle 16.30 alle 18) e nelle sedi delle circoscrizioni 2-3-4-5-6-7 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 12.30.

Da lunedì 13 maggio si potrà inoltre fissare l’appuntamento per la compilazione della domanda informatica con l’assistenza del personale comunale. Si potrà richiedere l’appuntamento online, a questo link, oppure chiamando il numero 0444221750 (attivo da lunedì a venerdì dalle 12 alle 13).

La domanda potrà anche essere inviata attraverso raccomandata A/R o via pec, compilando il modulo disponibile solo online sul sito del Comune. Tutti i dettagli si possono reperire a questa pagina