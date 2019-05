Vicenza, incontro con Pino Guzzonato alla Bertoliana

Vicenza – “La storia della carta”, sarà questo il tema dell’incontro con l’artista vicentino Pino Guzzonato, che si terrà martedì 7 maggio, a Vicenza, a Palazzo Cordellina, alle 17.30, organizzato dalla Biblioteca Bertoliana e dalla associazione Amici della Bertoliana. A condurre l’incontro sarà la giornalista del Giornale di Vicenza Nicoletta Martelletto.

“Guzzonato – spiega in una nota la biblioteca civica vicentina – è un artista che crea sperimentando da molti anni con tecniche e materiali diversi: è scultore, pittore, disegnatore, incisore che ha usato la pietra, il legno, la ceramica, la plastica e il metallo, mettendo in luce le loro proprietà espressive. Vecchi jeans, semi, terriccio, acciaio, foglie, pietre, plexiglas, carta: ogni materiale è riciclato, reinventato, ritrasformato senza perdere la propria anima, ma acquistando un nuovo significato”.

“Un simbolo si affaccia spesso nelle sue opere: l’albero con il suo significato archetipo e la materia da cui è composto, il legno, che macerato e trattato diventa carta. La carta infatti è diventata negli ultimi anni una parte importante della produzione artistica di Pino Guzzonato. Carta che l’artista fabbrica da sé a partire da tutti i materiali possibili. L’incontro sarà un significativo viaggio nella diffusione della carta nel mondo”.

Nel corso dell’evento verranno anche esposte alcune opere di Guzzonato, per comprendere come nascono e come vengono realizzate. Artista di fama internazionale, Guzzonato vive e lavora in provincia di Vicenza dove ha una casa-laboratorio a Tretto di Schio. Ha esposto in molte rassegne ed esposizioni, sia in Italia che all’estero. La partecipazione all’incontro è libera, fino ad esaurimento dei posti. Per informazioni: consulenza.bertoliana@comune.vicenza.it.