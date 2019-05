Vicenza e provincia in breve

Due denunce per guida in stato di ebbrezza –

Nel fine settimana appena trascorso, i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Vicenza e quelli di Camisano Vicentino, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica due persone: D.P, 29enne residente Vicenza, sorpreso alla guida con un tasso alcoolemico di 1.21 g/l, e R.R, 21enne residente a Caldogno, sorpreso alla guida con un tasso alcoolemico di 0.99 g/l. Inoltre, D.R, 18enne residente a Grisignano di Zocco, è stato trovato trovato in possesso di 0.8 grammi marijuana e per questo segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

Vicenza, agevolazioni per genitori e neo-genitori

L’Informagiovani di Vicenza, all’interno del Progetto giovani comunale, ed il patronato Inas Cisl organizzano un incontro per tutti i futuri genitori ed i neo-genitori interessati a conoscere le agevolazioni loro rivolte. Si parlerà della gestione del periodo di maternità e del periodo di paternità per i genitori lavoratori, del premio nascita, del bonus bebè, del bonus nido e di cosa prevede la regolamentazione degli assegni familiari. L’incontro è previsto per mercoledì 5 giugno, alle 17.30, al Polo Giovani B55, in contra’ Barche a Vicenza, gratuito e a numero chiuso. Per partecipare è necessario iscriversi mandando una mail a eventi@giovani.vi.it indicando le proprie generalità.