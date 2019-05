Vicenza e provincia in breve

Piovene Rocchette, arrestato falso dentista –

I carabinieri della stazione di Piovene Rocchette hanno tratto in arresto, sulla scorta di un ordine di esecuzione per espiazione di una pena detentiva in regime di detenzione domiciliare, un uomo di 53 anni, Paolo Pasin, pregiudicato. L’ordinanza dispone l’espiazione di una pena di sei mesi per una condanna relativa al reato di “abuso nell’esercizio di una professione”, in questo caso di quella di odontotecnico, reato commesso a in Piovene Rocchette nel 2011. L’uomo ha una laurea conseguita in Ungheria, che non è riconosciuta in Italia.

Schio, inizia la riasfaltatura di via della Sila, a Monte Magrè

Inizieranno domani, mercoledì 22 maggio, a Schio, i lavori di risanamento del manto stradale in via Della Sila, in località Monte Magrè. L’intervento riguarda il tratto che va dal confine con il Comune di Monte di Malo, verso Monte Magrè, per la lunghezza di circa 1,7 chilometri. La strada verrà chiusa per tratti successivi e il traffico locale, quando non potrà accedere verso Monte Magrè, sarà deviato in direzione Leguzzano – San Vito di Leguzzano. La durata di questo primo intervento è prevista in circa una settimana di lavoro, condizioni meteorologiche permettendo.

A Schio, la “Sport Race Vertical”, corsa dedicata al Monte Novegno

Il prossimo 2 giugno, Schio ospiterà la prima edizione dello Sport Race Vertical. Si tratta di una gara di corsa in montagna che si sviluppa su un percorso di sentieri in salita di 7,8 chilometri e con dislivello positivo di 1.200 metri. La partenza è prevista alle 9, dal campo da calcio di Poleo di Schio, passando Contrà Molino e poi Contrà Paladini. Si prosegue per la mulattiera attraversando il torrente e prendendo il sentiero S3 per il Molin del secco, si passano Contrà Marsilli, Santacaterina, Contrà Costenieri, Contrà Rossi, si attraversa la strada asfaltata e si prosegue per il Sentiero Cai 422 fino a Malga Davanti (Monte Novegno). Organizzata dalla società scledense Sport Race Asd, la gara è patrocinata dal Comune di Schio. Possono partecipare gli atleti maggiorenni in possesso di regolare certificato medico per l’attività agonistica.