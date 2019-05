Vicenza e provincia in breve

Possibili disagi per lavori, lunedì, a Vicenza –

Salvo avverse condizioni meteo, nella giornata di lunedì 20 maggio, a Vicenza, saranno eseguiti i lavori provvisori di messa in sicurezza di alcuni avvallamenti che si sono creati sulla pavimentazione stradale di corso Santi Felice e Fortunato, all’altezza dei civici 218 – 278. I lavori inizieranno dopo le 9 e si concluderanno in giornata. Dato l’intenso traffico sulla strada in oggetto, sarà istituito il senso unico alternato disciplinato da movieri, ma non si escludono significativi rallentamenti della viabilità in entrambe le direzioni.

Montecchio, nuove sedi per la polizia locale e l’InformaGiovani

E’ in programma domenica 19 maggio, ad Alte Ceccato, frazione di Montecchio Maggiore, la cerimonia di inaugurazione delle nuove sedi della polizia locale dei Castelli e dell’InformaGiovani. L’appuntamento è per le 10.15, in piazza San Paolo. La cittadinanza è invitata a partecipare, così da visitare i nuovi spazi dedicati ai due servizi comunali. A seguire buffet.

Schio, servizio di informazione su Imu, Tasi e Tari

In occasione della scadenza (17 giugno) per il pagamento dell’Imposta unica comunale che include Imu, Tasi e Tari il Comune di Schio ha predisposto un servizio di informazione per i contribuenti che avessero la necessità di approfondire la propria posizione. Questo servizio Tributi sarà presente presso lo sportello QuiCittadino (in piazza Statuto) dal 20 maggio al 17 giugno, nei pomeriggi di lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 17.30 e il giovedì dalle 14.30 alle 18.30 (non è necessario prendere appuntamento). C’è anche la possibilità di fissare un appuntamento presso il Servizio Tributi, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13. L’appuntamento può essere prenotato dal sito del Comune, on line, allo sportello QuiCittadino oppure ai numeri 0445 691469 e 691212.

Schio, riapre la strada che collega due contrade a Sant’Ulderico

Dopo che, con ordinanza 318 del 14 maggio 2019, in seguito ad una frana, era stata chiusa al transito la strada di collegamento tra le contrade Palle e Soggio, nella frazione di Sant’Ulderico, a Schio, da questa sera la strada sarà riaperta al transito veicolare.