Vicenza e provincia in breve

Vicenza, domani in centro c’è “Non ho l’età” –

Dalle 8 alle 18 di domani, domenica 12 maggio, le piazze e le vie del centro storico di Vicenza saranno animate, dai banchi di “Non ho l’età”. Il mercato dell’antiquariato, collezionismo e vintage, organizzato in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive. Come di consueto, le proposte di “A.A.A. cercasi…Arte, Arredo, Allestimenti”, lo spazio dedicato al restauro, all’handmade e al remake per la casa e la persona, si troveranno in contra’ Cesare Battisti, corso Fogazzaro e si estenderanno anche in piazza Matteotti. Data la concomitanza con Vicenza Jazz, Non ho l’età e Pane Quotidiano organizzano in piazza delle Erbe, alle 11. unl brunch musicale con l’esibizione di “The Fela Kuti Afro Connection”, un progetto che nasce con l’intento di omaggiare Fela Kuti e l’Afrobeat delle origini, attraverso rivisitazioni di alcuni suoi celebri brani e l’esecuzione di composizioni originali, interpretate da un ensemble ad alto impatto acustico.

Borgo santa Lucia ospita la Giornata del benessere

Domenica 12 maggio Borgo Santa Lucia, a Vicenza, ospita la “Giornata del Benessere”, un evento dedicato alla cura della persona, che si propone di far conoscere al pubblico i piccoli segreti per stare bene e prendersi cura di sé. A partire dalle 10 associazioni sportive, scuole di ballo e operatori olistici forniranno delle dimostrazioni delle loro attività. Lungo il borgo ci sarà un mercatino di prodotti per la cura della persona, dalla cosmesi naturale all’abbigliamento con tessuti biologici. Il Gruppo Scout Vicenza 8 occuperà dell’animazione per bambini. Nei chiostri della chiesa di Santa Lucia verranno esposti disegni realizzati dai bambini delle scuole primarie dell’istituto comprensivo 7. Alle 18.30, nel salone dell’oratorio della parrocchia Araceli (Borgo Scroffa), è in programma la presentazione del libro “Al di là dei ricordi” di Maria Fulvia Matteazzi e Mario Pavan. Per consentire lo svolgimento dell’iniziativa, dalle 7 alle 24 di domani, verranno chiusi alla circolazione Borgo Santa Lucia, da via Rodolfi-via Ceccarini a via Pasi, e via Zambeccari.

Vicenza, impianti termici accesi fino a 7 ore

In questi giorni di brusco abbassamento della temperatura molte persone hanno chiesto informazioni al Comune di Vicenza circa le norme di accensione degli impianti termici. A questo proposito il servizio Ambiente, energia, territorio ricorda che dal 16 aprile al 14 ottobre è possibile tenere acceso il riscaldamento fino ad un massimo di 7 ore, in presenza di situazioni climatiche, come le attuali, che ne giustifichino il funzionamento.

Bassano, riprendono i lavori di asfaltatura

Riprendono la prossima settimana, a Bassano del Grappa, i lavori di asfaltatura delle vie cittadine. I primi interventi in programma (lunedì 13 maggio) riguardano piazzale Terraglio, che rimarrà chiuso per una settimana (i residenti avranno accesso alle loro proprietà e ai loro parcheggi, assistiti da movieri). Le altre vie interessate dai lavori sono via San Giovanni Bosco, via Trieste, via Monte Canin, via Tre Ponti, via Conco, via Levico, via Breganze, via Chiuppani, via Pellegrini, via Favero, via San Sebastiano, via Cavallare, via Rosmini, via Granatieri di Sardegna, piazzale Bach, piazzale Cadorna (park Centro Giovanile). Per salvaguardare la sicurezza della circolazione e, al contempo, garantirne il corretto deflusso, durante gli interventi sono previsti il divieto di transito nelle vie interessate ai lavori, eccetto residenti, frontisti ed autorizzati, e il divieto di sosta 0-24 con rimozione coatta dei veicoli per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei lavori.