Vicenza e provincia in breve

Vicenza, possibili disagi nei servizi on line del Comune –

Dalle 13.30 alle 17 di lunedì 13 maggio, a causa della sospensione della fornitura dell’energia elettrica da parte di Aim a Palazzo Trissino, saranno interrotti tutti i servizi informatici del Comune. Il sito internet www.comune.vicenza.it sarà raggiungibile ma molti servizi online (tra i quali prenotazione appuntamenti, portale del cittadino, servizi cimiteriali, etc.) non saranno funzionanti. Potrebbero verificarsi anche disagi al servizio telefonico di Palazzo Trissino.

Marano, modifiche alla viabilità per lavori

Sono iniziati, a Marano Vicentino, i lavori di sostituzione della tubazione della linea del gas metano, in via santa Lucia, nel tratto tra la rotatoria con viale Europa in direzione del passaggio a livello, verso Zanè. Sarà sostituita la linea principale e saranno rifatti i singoli collegamenti ai contatori privati. Il cantiere sarà mobile e la viabilità verrà regolata con un senso unico alternato. La conclusione dei lavori è prevista entro il 7 giugno. Successivamente, come concordato con l’amministrazione comunale, i lavori di sostituzione del gas metano continueranno in via Marconi, piazza Silva e via IV Novembre.

Vicenza, la domenica mattina riapre il cinerario

A partire dal 12 maggio il cinerario del cimitero maggiore di Vicenza, interessato da lavori di ristrutturazione della copertura, sarà riaperto alle visite ogni domenica mattina dalle 9 alle 12. Le persone interessate ad accedere dovranno telefonare preventivamente ad Aim Amcps: per ragioni di sicurezza legate al cantiere non ancora concluso, l’accesso sarà infatti programmato e avverrà alla presenza del personale. In attesa della conclusione dei lavori per accedere al cinerario è necessario telefonare allo 0444 305275 dal lunedì a venerdì, dalle 8.15 alle 12.15, martedì e giovedì anche dalle 14 alle 17, il sabato dalle 9 alle 12. Per informazioni ci si può rivolgere allo sportello di Aim Amcps al Cimitero Maggiore.

Bassano, rinnovo delle tessere elettorali

In occasione delle prossime elezioni europee e comunali di domenica 26 maggio 2019, l’ufficio elettorale del Comune di Bassano del Grappa, in via Verci 33, è a disposizione per il rinnovo o il duplicato delle tessere elettorali secondo il seguente calendario: lunedì 20 maggio dalle 14.30 alle 18.00; martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 dalle 10 alle 13.30; venerdì 24 e sabato 25 dalle 9 alle ore 18; domenica 26 dalle 7 alle ore 23.

Arzignano, nuova sala corsi in biblioteca

Da domani, sabato 11 maggio, nella biblioteca di Arzignano, sarà agibile la nuova e più capiente sala corsi. Cresce, dunque, il progetto di una biblioteca, intesa come centro culturale. La nuova sala è stata realizzata all’ultimo piano, senza diminuire i posti a sedere esistenti ed è vicina a quella già utilizzata. La vecchia sala sarà riservata ai corsi di robotica ed informatica per ragazzi e come sede di Art, la squadra di robotica della biblioteca. In futuro è prevista la creazione, nell’aula di robotica, di un vero fab-lab per permettere ai ragazzi della città di familiarizzare con gli strumenti in dotazione (stampanti 3D, moduli Arduino, robot…)