Vicenza e provincia in breve

Torri, 37enne denunciato per tentato furto –

Nella serata di martedì 7 maggio un 37enne di nazionalità senegalese è stato denunciato dai carabinieri di Torri di Quartesolo, con le accuse di tentato furto aggravato e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. L’uomo, senza fissa dimora, è stato sorpreso dal responsabile di un negozio presente nell’area commerciale delle Piramidi, poco dopo aver sottratto merce varia per un valore quantificato di 40 euro. Al loro arrivo, i militari hanno appurato che il 37enne non aveva il permesso di soggiorno e così, al termine delle formalità di rito, è stato invitato a presentarsi in Questura, a Vicenza, per regolarizzare la sua posizione.

Lavaggio strade, a Vicenza tolto divieto di sosta in due vie

In seguito ad una ordinanza del Comune di Vicenza, viale Eretenio e via Capparozzo sono state escluse dall’elenco delle strade comunali sulle quali è istituito il divieto di sosta con rimozione, a fasce orarie, per le operazioni di lavaggio delle strade. “Era un impegno che avevamo preso con i cittadini – ha spiegato l’assessore al territorio Lucio Zoppello -, anche a seguito di una mozione del consigliere Gioia Baggio e considerata la presenza di istituti di cura e ricovero nella zona e il conseguente disagio che si veniva a creare per gli utenti. I tratti di strada in questione, inoltre, sono così limitati che non inficiano le finalità del provvedimento generale finalizzato all’abbattimento delle polveri sottili disperse nell’aria”.

Vicenza, via il dosso in strada di Setteca’

“Come avevamo promesso ai residenti che ci avevano segnalato i molti disagi patiti a fronte di nessun vantaggio in termini di riduzione della velocità, abbiamo eliminato il dosso di strada di Setteca’. Nei prossimi giorni faremo altrettanto con quello di strada delle Caperse”. Sono le parole del sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, alle quali si unisce l’assessore alle infrastrutture Claudio Cicero “questi manufatti non solo non svolgono la funzione per la quale sono stati installati, ovvero quella di rallentatori della velocità, ma inducono addirittura a comportamenti scorretti, come passare con le ruote sul bordo della carreggiata, generano fastidiose vibrazioni e costituiscono un pericolo per gli utenti degli autobus e soprattutto per chi viene trasportato sui mezzi di soccorso”.

“Diritti e agevolazioni per minori con disabilità”

Un interessante appuntamento sul tema minori e disabilità è in programma domani, venerdì 10 maggio, con inizio alle 20.30, nella sede dell’associazione il Sole all’Aurora, in via Monte Bianco, a Zugliano. Beatrice Rizzetto, assistente sociale, farà chiarezza sul complicato mondo dei diritti e delle agevolazioni per i minori con disabilità. Per una migliore organizzazione della serata, che sarà seguita da un piccolo buffet, è gradita la prenotazione, al numero 3334960581

Montecchio, venerdì scientifico al Museo Zannato

Si intitola “Thats not magic! Non è magia, solo chimica!” il laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni, con merenda, giochi e divertimento, in programma dalle 15.30 alle 17, di venerdì 17 maggio al museo Zannato di Montecchio Maggiore. I partecipanti si metteranno alla prova in un piccolo laboratorio creando miscugli, soluzioni e fluidi davvero sorprendenti: impareranno a diventare dei piccoli scienziati, osservando, formulando delle ipotesi e apprendendo alcuni dei principi fondamentali della chimica attraverso esperimenti all’apparenza “magici”. Quota di partecipazione: 7 euro, merenda inclusa. Info e prenotazioni sul sito www.biosphaera.it; infoline: 04451716489.