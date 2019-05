Vicenza, continuano i controlli antidroga con Buddy

Vicenza – Ancora controlli antidroga al Parco Fornaci, a Vicenza. Nel pomeriggio di giovedì 9 maggio quattro pattuglie della polizia locale, con l’ausilio del cane molecolare Buddy, hanno effettuato un’accurata perlustrazione dell’area verde.

Il golden retriever di due anni e mezzo, messo a disposizione dall’Unione dei Comuni di Caldogno, Costabissara e Isola Vicentina, ha rinvenuto, nascosti tra la vegetazione, 37 grammi di sostanze stupefacenti (marijuana ed hashish), suddivisi in tre confezione.

“Fa piacere – ha commentato il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco – che al termine dell’intervento i nostri agenti e il cane Buddy abbiano ricevuto l’apprezzamento dei cittadini che frequentano il parco. I controlli della polizia locale, del resto, non hanno solo lo scopo di contrastare il degrado, ma anche quello di aumentare la sicurezza percepita”.

Sempre ieri pomeriggio le pattuglie della polizia locale si sono poi spostate in via Adenauer, in via Gandhi e successivamente al Parco Querini, senza rilevare situazioni di criticità.

Mercoledì pomeriggio, invece, il personale addetto al controllo delle telecamere di videosorveglianza installate in città ha notato due persone che, camminando lungo il vialetto che costeggia il parco giochi di viale Ippodromo, hanno infilato, in modo furtivo, qualcosa all’interno della recinzione.

E’ stato quindi richiesto l’immediato intervento della pattuglia del presidio di Campo Marzo che ha recuperato 15 grammi di marijuana, avvolta in un pezzo di cellophane.