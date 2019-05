Vicenza, buon avvio per Illustri Festival

Vicenza – Ha preso il via sabato 18 maggio, a Vicenza, per altro con buon successo fin dai primi giorni, la quarta edizione di Illustri Festival, che sarà protagonista fino al 23 giugno in alcuni dei palazzi più prestigiosi della città, proponendo il meglio dell’illustrazione italiana. Ad organizzarla sono l’associazione Illustri e l’assessorato alla cultura del Comune di Vicenza, in collaborazione con Gallerie d’Italia Palazzo Leoni Montanari, sede museale di Intesa Sanpaolo.

Anche quest’anno la mostra rinnova la formula vincente delle tre esposizioni precedenti, con una collettiva dal titolo “Illustri”, allestita in Basilica palladiana e dedicata a undici artisti italiani già affermati, “Illustrissima”, una personale della star dell’illustrazione mondiale Malika Favre, ospitata nelle sale di Palazzo Leoni Montanari, e “Saranno Illustri”, la vetrina per undici giovani autori emergenti, anch’essa in Basilica palladiana.

“La quarta edizione di Illustri Festival – ha messo in evidenza il sindaco di Vicednza, Francesco Rucco, all’inaugurazione dell’evento – giunge in Basilica palladiana ad aprire un nuovo ciclo che proseguirà in settembre con il premio Dedalo Minosse e in dicembre con la prima delle grandi mostre. Con Illustri Festival la città si riappropria della Basilica palladiana grazie ad un’allestimento non invasivo che consente di apprezzare l’architettura del grande salone. Questo sarà comunque sempre visibile per chi decide di visitare solo la Basilica, e non la mostra, poiché l’amministrazione desidera valorizzare il monumento e quindi garantire anche un’ampia apertura”.