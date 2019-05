Lonigo – I carabinieri della stazione di Lonigo, nella mattinata di ieri, primo maggio, hanno dato esecuzione ad un ordine di carcerazione emesso dal Gip del Tribunale di Catania nei confronti di un 29enne, Simone Lucarelli, residente a Riposto in provincia di Catania ma, attualmente, domiciliato presso la comunità terapeutica Papa Giovanni XXIII.

Il giovane era stato denunciato, il giorno precedente, dai carabinieri per essere evaso dalla comunità, nella quale si trovava agli arresti domiciliari in quanto indagato, da parte della Procura della Repubblica di Catania, per i reati di maltrattamenti in famiglia, estorsione e rapina aggravata.

Il deferimento è stato segnalato all’autorità giudiziaria etnea che, di conseguenza, ha richiesto al Gip l’aggravamento della misura in atto con quella della custodia cautelare in carcere. L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato nel carcere di Vicenza.