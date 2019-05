“Una parola chiara sulle tangenziali di Vicenza”

Vicenza – “I soldi ci sono, i soldi spariscono. Sulle tangenziali di Vicenza è necessario che il sindaco Rucco faccia conoscere la vera situazione. Vorremmo sapere quali progetti sono confermati, quali sono quelli rimandati e quali quelli stralciati”. E’ quanto si legge in apertura di una nota diffusa oggi dalla senatrice vicentina del Partito Democratico Daniela Sbrollini, che continua ricordando come la realizzazione della circonvallazione di Vicenza sia una necessità, non solo per la città, e come si importante non perdere tempo.

“In quanto sindaco di Vicenza e presidente della Provincia – continua la parlamentare dem – Rucco non solo ci deve aggiornare sulla vera situazione, ma deve impegnarsi per ottenere le rassicurazioni formali dagli enti superiori. Rassicurazioni formali, perché di parole e chiacchiere e promesse non se ne può più. Sulla Tav ci siamo impegnati, anche come parlamentari, per sostenere in modo trasversale l’opera e sollecitare il governo a passare dalla fase delle indecisioni alle scelte definitive ed operative”.

“La concretezza è un obbligo su queste questioni – conclude Sbrollini -, cittadini ed aziende patiscono ogni giorno file ed inquinamento. Forse Rucco dovrebbe seguire una strada analoga anche per le tangenziali di Vicenza. Da parte mia nel frattempo presenterò una interrogazione per farci dire anche dal governo come stanno le cose veramente sulle tangenziali di Vicenza”.