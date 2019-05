Un incontro di Confindustria sulla Logistica 4.0

Vicenza – Dopo quello dedicato ai Processi produttivi, sarà la Logistica 4.0 il tema del secondo appuntamento di “Digital Transformation Story”, ciclo di incontri promosso da Confindustria Vicenza per fare il punto della situazione sulle opportunità per le imprese derivanti dall’introduzione della digitalizzazione nei processi e prodotti aziendali sia trattando gli aspetti tecnologici, di mercato e trend, ma anche raccontando le esperienze delle imprese del nostro territorio che hanno già intrapreso il percorso della digitalizzazione.

L’evento, che si terrà lunedì 27 maggio alle 15, a Palazzo Bonin Longare, a Vicenza, tratterà quindi di come la digitalizzazione dei processi cambi le attività operative, e rinnovi la logistica dandole nuova centralità. Dalle applicazioni IoT per il tracking, alla nuova automazione applicata ai magazzini e al trasporto ultimo miglio, fino al paradigma cloud a supporto della collaborazione tra imprese, le tecnologie digitali offrono nuovi modi di progettare e gestire i flussi di materiali e di informazioni nella catena del valore, ponendo le basi su cui nasceranno le Extended Enterprise del futuro.

Il programma prevede l’introduzione di Filippo Miola, delegato di Confindustria Vicenza per Industria 4.0 e Innovazione, e la successiva relazione di Giovanni Miragliotta, Docente di Impianti Industriali e Advanced Supply Chain Planning presso il Politecnico di Milano e, per la School of Management, Direttore dell’Osservatorio Italiano sullo Smart Manufacturing, sull’Internet of Things e sul Nfc & Mobile Payment. A seguire i casi aziendali raccontati dai diretti protagonisti: Emiliano Feller di Centrale del Latte di Vicenza Spa e Andrea Cecchinato di Selle Royal Spa. La partecipazione agli eventi è libera e gratuita, grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Vicenza.