Ulss 7, disagi per sciopero agli sportelli Cup

Bassano del Grappa – Nella giornata di domani, 31 maggio, potrebbero esserci disagi per gli utenti della sanità pubblica nel bassanese e nell’alto vicentino, in particolare per coloro che intendono rivolgersi ai servizi di sportello Cup, di call center e ai punti prelievi del Distretto 1 di Bassano e della sede di Malo. Questo a causa di uno sciopero nazionale indetto dalla sigla sindacale Usb per i lavoratori delle società appaltatrici di questi servizi.

Non dovrebbero invece verificarsi disagi nelle altre sedi del Distretto 2 AltoVicentino di Thiene, Schio e Santorso. “Poiché allo stato attuale non è possibile stimare l’adesione – spiega in una nota la Ulss 7 Pedemontana -, la direzione invita l’utenza a rimandare ad altre date eventuali prenotazioni non urgenti o prelievi. Per quanto riguarda il servizio di prenotazione resta garantito quello online”. L’agitazione si ripeterà il 3 giugno, salvo variazioni.