Turismo, Veneto primo anche nel digitale

Venezia – “Best Portal Project”, è questo il riconoscimento speciale che sarà assegnato oggi a Milano al nuovo portale del turismo veneto, www.veneto.eu, e consegnato nelle mani dell’assessore regionale al turismo, Federico Caner, in occasione della cerimonia per la ventesima edizione dell’Interactive Key Award. Il premio, promosso dal gruppo editoriale Media Key, è tra i più prestigiosi a livello nazionale nell’ambito della comunicazione, del marketing e dei progetti digitali, e ha lo scopo di “stimolare la creatività e l’innovazione tecnologica della comunicazione online, con l’obiettivo di migliorarne l’efficacia, la qualità tecnica ed estetica e favorire l’affermazione di un made in Italy del web”.

Presentato ufficialmente lo scorso febbraio alla Borsa internazionale del turismo (Bit) di Milano, il portale commissionato dalla Regione del Veneto è frutto di un lavoro di squadra, iniziato nel 2017, tra le direzioni regionali turismo, promozione e Ict con le società Engineering e iVision.

“Ho fortemente voluto questo portale – ha spiegato il presidente della Regione Luca Zaia –, per segnare il passaggio dall’analogico al digitale anche nel turismo, per dare il senso di una proposta innovativa e allo stesso tempo semplice da consultare e acquisire. Insomma, un portale che sin dalla home page faccia capire perché il Veneto è la prima regione turistica d’Italia non solo per arrivi e presenze, ma anche per organizzazione e qualità dell’offerta”.

“Abbiamo costruito una piattaforma digitale – ha aggiunto l’assessore al turismo – pensando innanzi tutto ai clienti del Veneto, a chi lo è già e a chi vuole diventarlo, mettendo a disposizione uno strumento fruibile, costituito da una struttura centrale e da mini-siti tematici, come quelli dell’enogastronomia e del cicloturismo, in grado di fornire, con velocità e chiarezza, suggerimenti e notizie utili. Il sito è responsive, realizzato utilizzando le più moderne tecnologie digitali e si avvale delle funzionalità del nostro Dms, Destination management system, software per la gestione integrata delle destinazioni turistiche, che consente di implementare gli eventi di valenza regionale, nazionale e internazionale grazie all’apporto di una redazione diffusa, distribuita nei 76 uffici turistici (Iat) del Veneto”.